В результате крушения небольшого самолёта в американском штате Луизиана погибло пять пассажиров.

Как пишет «Лайф», об этом сообщает KLFY со ссылкой на спецслужбы.

— Это был самолёт, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё три человека, находившиеся во время крушения борта на земле, госпитализированы.

Minval.az