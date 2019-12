В результате крушения небольшого самолёта в американском штате Луизиана погибло пять пассажиров.

Как пишет «Лайф», об этом сообщает KLFY со ссылкой на спецслужбы.

— Это был самолёт, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё три человека, находившиеся во время крушения борта на земле, госпитализированы.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv

— David Begnaud (@DavidBegnaud) 28 декабря 2019 г.