Отмечается, что мировое соглашение между двумя стороноами было заключено по штрафу на $7,4 млрд.
Дата: 2019/12/28 18:07
Раздел: Бывший СССР
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