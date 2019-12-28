Кабинет министров Украины поддержало подписание мирового соглашения, которое касается урегулирования судебных исков украинского Антимонопольного комитета (АМКУ) к «Газпрому», сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт правительства.

Отмечается, что мировое соглашение между двумя стороноами было заключено по штрафу на $7,4 млрд.

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