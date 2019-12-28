В Великобритании в результате непродолжительной болезни умер Колин Вейр, выигравший один из крупнейших лотерейных джекпотов Европы, сообщает BBC News.

Сообщается, что ему был 71 год. Пресс-секретарь адвокатов Вейра попросила «уединения для его семьи и друзей в это тяжелое время». Она отказалась давать комментарии журналистам, лишь поблагодарив сотрудников больницы, где перед смертью находился Вейр.

Соболезнования в связи с кончиной Вейра выразила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она заявила, что его «решимость и щедрость» в деле предоставления независимости Шотландии ценится очень высоко. «Сегодня Шотландская национальная партия (SNP) и движение за независимость потеряли настоящего друга, и мы будем очень скучать по нему», — сказала Стерджен.

В июле 2011 года Колин и его супруга Крис стали обладателями 161 миллиона фунтов стерлингов после победы в лотерее EuroMillions. В том числе, из этих средств пара сделала пожертвование в размере 1 миллиона фунтов на кампанию в поддержку предоставления независимости Шотландии перед референдумом 2014 года, впоследствии продолжив переводить деньги SNP.

Кроме того, в 2013 году пара создала благотворительный фонд «Вейр». Колин и его супруга Крис также инвестировали в футбольный клуб «Партик Тисл», выступающий в шотландском Чемпионшипе. Ранее в этом году пара подтвердила, что должна была развестись после 38 лет брака.

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