Традиционная субботняя акция движения «желтых жилетов» — последняя в этом году — началась в субботу от площади Биржи (Place de la Bourse) во втором округе Парижа, передает РИА Новости.

Не очень многочисленная колонна участников акции — по приблизительным оценкам, несколько сотен человек — начала движение после 12.00 по улице Реомюр.

Маршрут акции пролегает через площадь Республики до Северного вокзала. Там «желтые жилеты», как планируется, присоединятся к манифестации против пенсионной реформы, организованной профсоюзами.

Шествие проходит под громкие звуки барабана, знакомые всем участникам протестов антиправительственные лозунги и песни.

На плакатах и растяжках, которые несут протестующие, — призывы о проведении бессрочной забастовки против пенсионной реформы, об амнистии «желтых жилетов», отставке французского президента.

«Мы значим больше, чем их выгода», — гласит надпись над одной из растяжек.

На месте акции проведения дежурят усиленные наряды полиции.

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