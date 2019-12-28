Турция запустит газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) 8 января 2020 года.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза.

«Мы запустим «Турецкий поток» 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера», — заявил министр.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиардов кубометров каждая. Первая нитка необходима для поставок газа потребителям в Турции, вторая – для снабжения южной и юго-восточной Европы.

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