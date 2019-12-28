Нигерийские боевики казнили 11 христиан, захваченных в штате Борно. Судя по сделанному террористами видео, на которое ссылается британская медиакорпорация Би-би-си, одного из мужчин расстреляли в упор, остальным отрезали головы.

Ответственность за инцидент лежит на экстремистах, входящих в структуру «Исламского государства» в Западной Африке.

Казнь заложников, которую террористы назвали местью за убийство военными США главаря ИГ Абу Бакра Аль-Багдади, произошла в рождественское время. Власти Нигерии пока не комментировали страшный видеоролик.

Minval.az