В английском Дорсете шарпей по кличке Шэдоу упал со 150-метровой высоты и больше месяца выживал один в скалах, передает Daily Mail.

Уточняется, что хозяева пса не могли найти его больше месяца и уже считали погибшим. Однако пес выжил, но сломал лапу и из-за этого не мог выбраться из обрыва, в который упал.

Только спустя шесть недель Шэдоу выполз на пляж, где его увидел случайный прохожий. Пес потерял больше половины веса — с 22 до 10 килограмм. Нашедший его прохожий передал Шэдоу ветеринарам. Медики сделали ему операцию на сломанной лапе. Им также пришлось удалять палки, камни и высушенные водоросли из его желудка, которыми питался пес, чтобы выжить.

Отмечается, что через газеты хозяев быстро нашли.

По истечении полугода Шэдоу полностью поправился от полученных травм и снова набрал вес.

Minval.az