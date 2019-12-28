Во французском департаменте Уаза 19-летний юноша убил священника Римо-католической церкви, обвиняемого в педофилии.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как отмечается, юноша, чье имя указывается как Александр В., воткнул крест 91-летнему Роджеру Матассоли прямо в горло.

Священника обнаружили сотрудники полиции. Мужчина умер от недостатка воздуха.

Инцидент произошел 4 ноября, однако о нем сообщили только сейчас.

Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении правоохранителям. В ходе экспертизы у злоумышленника обнаружили психические отклонения.

Предполагается, что Матассоли в 1960-2000 годах совершал действия сексуального характеру по отношению к четверым мальчикам, Александра В. мог быть одним из них.

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