Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).

Всего в списке оказались 19 политических фигур, 22 бизнесмена, а также девять представителей культуры, науки, спорта и шоу-бизнеса.

Среди политиков, попавших в рейтинг, оказались французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также бывший американский президент Барак Обама и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Также редакция газеты включила в список экс-сотрудника Центрального разведывательного управления Эдварда Сноудена, лидера массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонга, пакистанскую активистку, лауреата Нобелевской премии Малалу Юсуфзай и бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Среди представителей бизнеса в рейтинге были упомянуты глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, председатель совета директоров компании Alibaba Джек Ма, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, руководитель компании Netflix Рид Хастингс, один из основателей Uber Трэвис Каланик и глава Facebook Марк Цукерберг.

Кроме того, в список попали теннисистка Серена Уильямс, модель Кайли Дженнер, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, певица Тейлор Свифт и актриса Роуз Макгоун, положившая начало движению против харассмента #MeToo.

Minval.az