Черный ящик с рухнувшего под Алматы в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air будет передан для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву 29 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева.

По словам Камалиева, вечером 28 декабря с Москвы в Алматы прилетает эксперт.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены.

Minval.az