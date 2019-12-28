По словам Камалиева, вечером 28 декабря с Москвы в Алматы прилетает эксперт.
В настоящее время работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены.
По словам Камалиева, вечером 28 декабря с Москвы в Алматы прилетает эксперт.
В настоящее время работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены.
Дата: 2019/12/28 11:20
Раздел: Бывший СССР
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