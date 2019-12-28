Генассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с соблюдением прав рохинджа в Мьянме, передает корреспондент РИА Новости, сообщает РИА Новости.

Документ получил название «Положение в области прав человека мусульман народности рохинджа и других меньшинств в Мьянме». За резолюцию проголосовали 134 государства, против девять, воздержались 28.

Как говорится в документе, Генассамблея «выражает серьезную обеспокоенность по поводу продолжающих поступать сообщений о серьезных нарушениях и ущемлениях прав человека, а также нарушениях норм международного гуманитарного права в Мьянме в отношении мусульман народности рохинджа и других меньшинств в штатах Качин, Ракхайн и Шан».

Генассамблея также осуждает «все нарушения и ущемления прав человека в Мьянме».

Согласно тексту, Генассамблея призывает к немедленному прекращению боевых действий, нападений на гражданских лиц и нарушений международного гуманитарного права на севере страны.

В тексте сказано, что Генассамблея «призывает Мьянму и, в частности, ее силы безопасности и вооруженные силы немедленно прекратить все акты насилия и все нарушения международного права» в стране, а также обеспечить защиту прав человека всех лиц, включая мусульман рохинджа и лиц, принадлежащих к другим меньшинствам. Особо отмечается важность проведения международного независимого, справедливого и прозрачного расследования нарушений прав человека в стране.

ГА ООН вновь призывает правительство Мьянмы «закрыть лагеря для внутренне перемещенных лиц в штате Ракхайн в четкие сроки и без дальнейших задержек, обеспечив при этом возвращение и расселение внутренне перемещенных лиц». В документе звучит призыв к властям страны создать необходимые условия для безопасного, добровольного, достойного возвращения всех беженцев.

Правительство Мьянмы также призывают обеспечить проведение заслуживающих доверия, всеобъемлющих и прозрачных всеобщих выборов в 2020 году.

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