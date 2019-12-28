Чешский президент Милош Земан заявил, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения глава государства назвал реакцию российского МИДа на принятый чешским сенатом закон о признании 21 августа «Днем памяти жертв вторжения 1968 года».

«Это, конечно, абсолютная наглость (заявление российского МИДа). Некоторое время назад, я принял приглашение президента [России Владимира] Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда», — сказал Земан, которого цитирует РБК со ссылкой на издание Parlamentnilisty.

Также он предложил другой вариант развития событий, при котором он отправится в Москву, где спросит у российской стороны — что было бы, «если бы вы перелистнули эту [страницу] и перестали вспоминать о годовщине [Победы]?»

В начале декабря сенат (верхняя палата парламента) Чехии принял закон об объявлении 21 августа «Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора». В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с принятием этого закона. «Подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве», — отметили в МИДе.

В ведомстве напомнили, что в этом документе говорилось о том, что Прага и Москва заявляли о «желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», — заявили российские дипломаты.

Minval.az