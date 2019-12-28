На Северном флоте заявили о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил.

«В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», — сказал на селекторном совещании в Минобороны командующий Северным флотом Александр Моисеев.

При этом в целом военно-политическая обстановка в границах ответственности флота оценивается как стабильная и контролируемая, добавил он. Его слова приводит РИА Новости.

Minval.az