Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5», которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы, сообщает ТАСС.

Ракета стартовала в 20:46 по местному времени со спутником «Шицзянь-20» на борту. Он будет работать на геостационарной переходной орбите. Как утверждают местные специалисты, этот космический аппарат «полностью удовлетворит потребности развития современной сферы телекоммуникаций на ближайшие 5-15 лет».

Грузоподъемность носителя составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту «Чанчжэн-5» достигает 57 м, в диаметре — 5 метров. Ее первый успешный запуск был осуществлен в ноябре 2016 года, когда Пекин отправил в космос спутник «Шицзянь-17». Второй раз ракету использовали 2 июля 2017 года для космического аппарата «Шицзянь-18», однако из-за неисправности он так и не вышел на орбиту.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они собираются приступить в 2020-2025 годах.

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