Турецкая армия готова к выполнению любых задач как внутри страны, так и за рубежом.
Об этом сообщили источники в Генштабе ВС Турции, комментируя тему вероятной отправки войск в Ливию, передает агентство «Anadolu».
Турецкая армия готова к выполнению любых задач как внутри страны, так и за рубежом.
Об этом сообщили источники в Генштабе ВС Турции, комментируя тему вероятной отправки войск в Ливию, передает агентство «Anadolu».
Дата: 2019/12/27 16:20
Раздел: Мир
Просмотров:
77
Шэннон Ли, дочь легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли, судится с китайской сетью фастфуда Real Kungfu
Вышедшее из Одессы судно-контейнеровоз Songa Iridium, в пятницу, 27 декабря врезалось в набережную Стамбула сообщает телеканал NTV.
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Археологи обнаружили в мексиканских джунглях огромный дворец майя.
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор считает целесообразным введение в Донбасс миротворческих сил под
Газопровод «Турецкий поток» между Турцией и Россией необходим не только этим двум странам, но и Европе.
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии »Ликуд», на состоявшихся в четверг праймериз за