На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.

Об этом на своем сайте сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По данным SOHR, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака. Отмечается, что американцы приехали в населенный пункт, чтобы получить информацию от местных жителей, однако те обвинили их в предательстве, поскольку президент США Дональд Трамп ранее решил вывести войска из этого района.

Затем в Тель-Тамер прибыли российские военные. Между солдатами двух государств разгорелся спор, который перерос в драку. О пострадавших в результате драки не сообщается. Оружие не применялось, отмечает SOHR.

Minval.az