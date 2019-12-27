Первый штраф за полёт над Крымом взыскала Украина с казахстанской авиакомпании.

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ сообщил в своём Facebook, ссылаясь на Государственную авиационную службу. По её данным, оштрафована авиакомпания Euro-Asia Air, борт которой пролетел над полуостровом 8 августа.

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства, — говорится в сообщении. Сумма штрафа составила 136 тысяч гривен (около $5,9 тыс.). Деньги поступят в госбюджет Украины.



Minval.az