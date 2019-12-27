Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд Лахора.

Об этом в пятницу сообщает газета Dawn.

«Специальный суд быстро и поспешно завершил дело [против бывшего президента Пакистана о государственной измене] в то время, как оно было далеко от завершения», — говорится в петиции, подготовленной адвокатом Мушаррафа Азаром Сиддики. «Решение содержало ряд спорных вопросов и противоречивых заявлений», — отмечается в документе. «Специальный суд объявил о назначении смертного приговора без допроса обвиняемых, что предусмотрено разделом 342 Уголовно-процессуального кодекса, — указывается в петиции. — Уголовный процесс не может быть просто завершен без соблюдения этого обязательного юридического требования».

17 декабря Dawn информировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.

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