Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

«Послание этих учений – мир, дружба и стабильная безопасность», — сказал представитель военно-морских сил Ирана Голямреза Тахани в начале совместных трехсторонних учений в прямом эфире государственного телевидения.

По его словам, учения пройдут на площади в 17 тысяч квадратных километров.

Учения носят название «Пояс морской безопасности», целью которых является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности, передает РИА Новости.

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отметил, что учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники проведут обмен опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

Маневры пройдут на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там.

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