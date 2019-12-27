Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии «Ликуд», на состоявшихся в четверг праймериз за него проголосовали 72,5% однопартийцев.

Об этом сообщает в пятницу государственное радио Израиля Kan со ссылкой на официального представителя партии, озвучившего результаты подсчета голосов.

Нетаньяху ранее в пятницу заявил о своей победе на праймериз и пообещал привести «Ликуд» к успеху на предстоящих 2 марта 2020 года вторых повторных парламентских выборах в Израиле.

Нетаньяху остается главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.

Minval.az