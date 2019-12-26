В четверг, 26 декабря, в Японии казнили гражданина Китая, которого признали виновным в групповом убийстве, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что гражданин КНР был признан виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы на родине. Один из них был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.

В новейшей истории Японии это первый случай, когда смертная казнь применяется к гражданину другой страны.

Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.

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