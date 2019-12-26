Юному Арчи — первому и пока что единственному ребенку герцогини Сассекской и принца Гарри — пока всего семь месяцев. Однако он уже удостоился большой чести. Арчи стал единственным из молодого поколения семьи королевы, кого она сочла нужным упомянуть в своей ежегодной речи по случаю Рождества. Так что, как решили фанаты королевского семейства, у Елизветы появился новый «любимчик» в лице сына Меган.

«Две сотни лет спустя после рождения моей пра-прабабушки королевы Виктории, я и принц Филипп с огромной радостью приняли в нашу семью нашего уже восьмого правнука!» — заявила Елизавета. При этом, она даже косвенно не упомянула родителей малыша — Меган Маркл и ее супруга.

Впрочем, то, что в такой важный момент королева вспомнила об Арчи, многие все равно расценили как жест примирения с герцогиней. Ведь хотя официально она разрешила Меган и Гарри уехать в шестинедельный отпуск, как утверждали источники, близкие к королевскому двору, монархиня была разгневана и обижена решением герцогини и ее мужа проигнорировать празднование Рождества в ее поместье. И вот теперь Елизавета косвенно дала понять, что больше не сердится на внука и его жену.

Издание «7Дней» напоминает, что Меган и Гарри покинули Британию еще в середине ноября. И с тех пор никто, кроме членов королевской семьи, не знал, где они находятся. О том, что принц и герцогиня и их ребенок в Канаде, стало известно только на днях, когда это подтвердил представитель Букингемского дворца. Когда именно семейство Меган вернется в Британию, не сообщается. А пока герцогиня и принц поздравили всех с Рождеством, опубликовав новое фото, на котором они показали своего заметно подросшего малыша.

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