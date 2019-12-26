Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Анкаре, которое транслирует телеканал NTV.

«Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение [со стороны Триполи об отправке войск], то мы его примем», — сказал он. При этом Эрдоган указал, что «в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут».

«Мы окажем любую поддержку администрации в Триполи, которая ведет борьбу с мятежным генералом, за которого выступают некоторые европейские и арабские страны. Они помогают ему, а мы на стороне законного правительства Ливии», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также коснулся подписанного 28 ноября с Триполи меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию со стороны Греции. «Этот документ вступил в силу. Наша цель не забрать у кого-то его право в Средиземном море, а предотвратить узурпацию наших прав. Нас хотели ограничить только границами нашего побережья. Это соглашение полностью законно», — заявил он.

Minval.az