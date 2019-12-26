«В результате антитеррористической операции «Источник мира» мы превратили территорию между Расулайном и Тель Абьядом в зону безопасноти», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном собрании председателей провинциальных подразделений правящей Партии справедливости и развития, сообщает Анадолу.

«В результате операции «Источник мира» в Сирии мы превратили в зону безопасности территорию в 8200 километров. Страны, с которыми мы вели обсуждения, давали нам обещания. Однако они не исполнили обязательств по выводу боевиков из зоны безопасности глубиной в 32 км вдоль турецко-сирийской границы. Сепаратистская террористическая группировка PKK/YPG-PYD препятствует миру и стабильности в регионе. Чтобы начать строительство запланированных в регионе жилых массивов необходимо обеспечить сохранение там безопасности и мира», — подчеркнул президент Турции.

Minval.az