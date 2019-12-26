Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.

По его словам, этим пользователь сокращает ресурс аккумулятора. Шульте отметил, что для предотвращения изнашивания батареи заряд нужно поддерживать на уровне 30—50%.

Отмечается, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены старению из-за изменения химического состава.

При этом менеджер по продукту Google Роналд Хо считает, что мнение о вреде слишком долгой зарядки смартфона устарело, учитывая, что сегодня компании используют в своих устройствах технологии оптимизации зарядки. В частности, отметил он, после заряда батареи до 100% на некоторых устройствах зарядка прекращается.

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