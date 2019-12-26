Более 20 активистов за мир похищены в результате засады на западе Афганистана.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Мохибуллу Мохиба.

По заявлению Мохиба, члены организации Талибан устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они захватили шесть автомобилей мирного конвоя, в которых находились 26 активистов.

Талибы, действующие в Фарахе, не взяли на себя ответственность за похищение.

В настоящее время проводится полицейская операция по поиску и освобождению активистов.

Minval.az