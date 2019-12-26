Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.

Как передает РИА Новости, об этом заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Она подчеркнула, что сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия.

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