Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом свидетельствует публикация в четверг в правительственном вестнике Resmi gazete. Таким образом, со стороны Турции документ окончательно ратифицирован.

Ранее соглашение получило одобрение парламента и Комиссии по международным делам Турции.

Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии было подписано в Стамбуле 28 ноября. Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию со стороны Греции.

Minval.az