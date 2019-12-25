Житель индийского штата Гуджарат утром пошел по нужде в лес около своего дома и оказался в пасти льва. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Hindu.

Около шести часов утра 23 декабря 55-летний житель деревни Джира по имени Кадубхаи Бхилад (Kadubhai Bhilad) пошел в туалет в лес возле своего дома. Там его атаковал лев.

В результате произошедшего индиец скончался. Его тело было направлено в больницу для проведения вскрытия.

Лес Гир, расположенный возле дома погибшего, — единственное место, где живут азиатские львы.

Согласно последней переписи в 2015 году, в штате оставалось около 523 животных этого подвида. Самцы азиатских львов обычно весят 160-190 килограммов. Известны случаи нападения этих животных на людей.

Minval.az