Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что при падении в президентском дворце ударился головой и на короткое время лишился памяти, однако теперь чувствует себя хорошо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бразильское ТВ.

«В тот момент я потерял память. На следующий день мне удалось вспомнить многое, а уже сейчас я в полном порядке. Например, я не помню, что я делал вчера», — рассказал он в интервью бразильским журналистам.

Болсонару ранее упал во дворце, после чего его госпитализировали и сделали компьютерную томографию черепа. Она не выявила никаких осложнений. Одну ночь он провел в больнице после того, как медики рекомендовали ему покой.

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