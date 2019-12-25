Хотя королева Елизавета считается в Британии хранительницей традиций, в этом году она нарушила ей же самой установленное правило. Дело в том, что королева всегда руководствовалась девизом: «Никогда не жалуйся и не оправдывайся!» Но в этом году, в своей традиционной речи по случаю приближающегося Рождества, она позволила себе посетовать на то, что прошедший год был для неё очень непростым. «Уходящий год прошёл не слишком гладко, временами наш путь был откровенно ухабистым», — цитирует королеву «7Дней». Так она в первый раз отреагировала на скандалы, бушевавшие последние 12 месяцев в её семье.

Этот год, как заметил один из экспертов по британскому королевскому семейству, напомнил ему теперь уже далекий 1992-й. Тогда за один год потерпели крах браки сразу трех её детей — принцессы Анны, принца Чарльза и принца Эндрю. Тот год королевские биографы окрестили «annus horrobilis», что означает в переводе с латыни «ужасный год». 2019-й, к счастью, не ознаменовался разводами. Однако по размаху скандалов, затронувших членов её семьи, он вполне может сравниться со своим предшественником.

В начале года принц Филипп, супруг Елизаветы, нарушив правила дорожного движения, спровоцировал автокатастрофу, в которой только чудом никто не погиб. А потом так долго медлил с извинениями перед пострадавшим водителем разбитой им машины, что многие сочли его молчание просто неприличным.

Потом начали накаляться страсти вокруг Меган Маркл и Гарри, которых обвиняли в лицемерии (когда эти два защитника окружающей среды без конца летали на частных самолетах) и чрезмерных тратах. Летом Маркл и её супруг рассердили всех, сделав ожидавшееся всеми крещение сына непубличным мероприятием. А осенью, нарушив рекомендации королевского советника, дали злосчастное телеинтервью. В нем герцогиня обрисовала свою жизнь в королевской семье как сплошное страдание. После чего, нарушив все традиции, принц и герцогиня запросились в продолжительный отпуск, отказавшись встречать Рождество с Елизаветой. Что тоже совершенно не понравилось подданным королевы.

Неприятности года увенчались и грандиозным скандалом вокруг принца Эндрю — из-за его дружбы с педофилом-миллионером Джеффри Эпштейном. Причем во время своего катастрофически неудачного телеинтервью на эту тему принц себя настолько скомпрометировал, что королеве даже пришлось официально отстранить сына от выполнения обязанностей члена королевской семьи.

И в довершение всего попал в больницу принц Филипп. К счастью, его всё-таки выписали, позволив отметить Рождество дома, так что супруги на время праздника смогут быть вместе.

Minval.az