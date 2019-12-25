Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о перспективе большей интеграции России и Беларуси и возможном создании Союзного государства, считает, что республика может войти в состав РФ в качестве еще одного федерального округа со сохранением их права на язык и культуру.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что после стольких лет Москва и Минск находятся на этапе «раздорожья», этого не должно было быть. В том же интервью президент республики высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за России ушло, а создание союза «сверху» может вызвать вспышку недовольства в обществе.

«Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, но не одной маленькой областью, а шесть областей, это может быть федеральный округ — Западный федеральный округ. Пожалуйста, столица, главный город — Минск. В перспективе к нему (округу) часть Балтийских территорий отойдут или южнее Беларуси и так далее. Позиция ЛДПР — просто вхождение Беларуси в состав России с сохранением того, что им хотелось бы — язык, где хотят, там еще что-то», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

На вопрос, готово ли общество в России и Беларуси к такому, политик ответил утвердительно.

«Если провести свободный референдум, не мешать никому, не забивать мозги, не подкупать, не только в Белоруссии, на Украине проголосуют за, — добавил он.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых «дорожных карт» в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Беларуси в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.

Minval.az