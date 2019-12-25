Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее стране необходимо решить приграничные вопросы с Азербайджаном и Арменией, определить границы, чтобы состояться как государство.

Она напомнила о пограничных участках, не согласованных с соседними Азербайджаном и Арменией, отметив, что процесс демаркации остановился.

«Непонятно, почему мы не должны завершить этот процесс с нашими дружественными странми. Наши комиссии должны начать работать в этом направлении», — сказала президент в интервью Первому каналу Грузии.

Зурабишвили добавила, что итогом этого процесса станет согласованная граница, и это является обязательным этапом для Грузии.

Minval.az