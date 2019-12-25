Россия выделит почти пять миллионов долларов для борьбы с детской смертностью в Северной Корее.

Об этом сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Деньги пожертвуют на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Корейский посол по особым поручениям МИД Ли Хын Сик обещал немедленно передать сведения о помощи Пхеньяну.

В начале сентября в России заявили, что северокорейских рабочих отправят обратно на родину в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН. Она была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты. Документ предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее конца 2019 года. Россия начала этот процесс в 2018-м.

Minval.az