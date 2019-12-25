В Израиле осознают возможность боевых столкновений с Ираном и готовятся к ним, заявил начальник Генштаба ВС Израиля Авив Кохави.

«Мы понимаем, что возможность ограниченного столкновения между Израилем и Ираном не исключается, и мы к этому готовимся», — цитируют Кохави израильские СМИ.

Ранее в декабре сирийские системы ПВО перехватили несколько ракет в районе Дамаска. Сирийская сторона заявила, что речь идет о ракетах, выпущенных израильскими военными. В результате ракетного удара погибли иностранные бойцы. СМИ сообщали, что речь, вероятно, идет об иранцах. Глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил Израиль в ракетных ударах.

Советник иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи — Али Акбар Велаяти заявил, что «Израиль пожалеет об ударах по Сирии», и что без ответа они не останутся.

Кроме того, по данным сайтов израильских новостных СМИ, Кохави, выступая на конференции в Герцлии, заявил в связи с инициированным Международным уголовном судом в Гааге расследованием, что Армия обороны Израиля «будет действовать в полную силу даже в городской местности».

«Война — это всегда последний выход, но в тех случаях, когда все дипломатические пути исчерпаны, война — это решение. Если мы будем действовать по этому принципу, мы всегда будем занимать справедливую и моральную позицию — мы вступили в войну с целью защиты, а не оккупации. И именно поэтому мы можем использовать ЦАХАЛ в полную силу, даже в городской местности, выбираемой противником в последние два десятилетия для боевых действий», — цитирует его слова портал «Детали».

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