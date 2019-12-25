Бывший президент России Борис Ельцин, покидая свой пост в 1999 году, попросил своего преемника Владимира Путина беречь страну.

Слова Ельцина раскрыл в интервью «Би-би-си» занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев.

По его словам, разговоры о том, что между Путиным и Ельциным существовали некие договоренности по поводу кадровых назначений и обеспечения безопасности бывшего российского лидера и его семьи, — это «полная ерунда». Как отметил Юмашев, Ельцин, будучи мудрым политиком, прекрасно понимал, что все подобные договоренности заканчиваются в тот момент, когда новый человек занимает президентское кресло.

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: «Берегите Россию»», — вспомнил советник.

Он также отметил, что нынешний президент пытается выполнять просьбу своего предшественника. Так, считает Юмашев, России под руководством Путина удалось улучшить свое экономическое положение.

Minval.az