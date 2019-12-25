Киргизия готова на обмен территориями с Таджикистаном в приграничных районах, заявил в среду на итоговой пресс-конференции киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.

«Последнее время мы часто обсуждаем приграничные вопросы с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Наша позиция четкая — мы готовы вести эту работу путем дипломатии и переговоров, учитывая интересы двух стран. Мы готовы сделать обмен территориями, где это возможно», — сказал Жээнбеков.

По его словам, вопрос делимитации и демаркации границ с Таджикистаном решается медленно, передает «Интерфакс».

«Вопрос с Таджикистаном сложный. Переговоры продвигаются, хоть и малыми шагами. Работа не ведется на том уровне, на котором нам хотелось бы. Я каждый день интересуюсь обстановкой в приграничных районах Баткенской области. Вопрос находится под моим личным контролем», — отметил глава Киргизии.

Жээнбеков добавил, что приграничные вопросы с Узбекистаном и Казахстаном решены.

В начале декабря в пресс-службе Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии сообщили, что с начала года ведомством были зарегистрированы 16 пограничных инцидентов, 13 из них произошли на киргизско-таджикском участке государственной границы. Новый инцидент, в котором пострадали шесть человек, произошел на неописанном участке киргизско-таджикской границы в середине декабря.

Minval.az