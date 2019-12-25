Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским.

«Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами на Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос», — сказала Зурабишвили во вторник в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии. Ей был задан вопрос, стоит ли представителям руководства республики приехать в Россию на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году.

«Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими», — добавила она.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что представители стран СНГ, которые не приедут в РФ на торжества по случаю Дня Победы 9 мая, допустят ошибку и продемонстрируют свое неуважением к ветеранам войны.

Minval.az