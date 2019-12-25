На днях принцесса Мэри, супруга принца Иоахима, сына королевы Швеции Маргрете II, высказалась в интервью о поведении Меган Маркл. Это произошло, когда принцессу попросили рассказать, как она справляется со слишком пристальным вниманием СМИ к её персоне. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Express.

Как призналась Мэри, которая происходит не из аристократической семьи и до встречи с принцем работала в сфере PR и менеджмента, в принципе, её собственная ситуация очень напоминает ей то, что происходит с герцогиней Сассекской. Однако, как призналась Мэри, она считает поведение законной супруги принца Гарри неправильным.

«Конечно, постоянно жить «под микроскопом» СМИ бывает очень болезненно. В этом я солидарна с Меган. Однако я считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно!» — заявила принцесса. Лично она, как поведала Мэри, предпочитает держать себя в руках и не выставлять чувства напоказ. И это позволяет принцессе справляться с любым положением. «А если этого не делать, пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на своё поведение», — утверждает Мэри.

Напомним: своими слёзными жалобами Меган Маркл поделилась с публикой в своём уже знаменитом телеинтервью в рамках фильма о её совместном с Гарри вояже в Южную Африку. Тогда герцогиня долго сетовала, как ей тяжело живётся, как она страдает. Между тем, хотя Маркл и вызвала сочувствие, но далеко не у всех. Некоторые считают, что Меган знала, на что шла, становясь женой принца и членом королевской семьи. И что теперь просто смешно жаловаться на то, что ей не дают жить, как непубличной персоне.

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