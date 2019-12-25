Организация «Репортёры без границ» (RSF) обратилась в суд с иском на действия сотрудников сил правопорядка Франции, сообщает «Анадолу».

В RSF обвинили полицию в применении неадекватной силы в отношении журналистов, освещавших акции протеста против пенсионной реформы Эммануэля Макрона.

В числе пострадавших от действий полиции находится фотокор агентства «Анадолу» в Париже Мустафа Ялчын, получивший ранение в глаз в результате разрыва губчатой гранаты.

Судебный иск наряду с RSF поддержали 13 сотрудников СМИ Франции.

Генеральный секретарь организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар призвал французскую полицию пересмотреть методы обеспечения общественного правопорядка.

Он напомнил, что только за за первые 6 месяцев протестов движения «Желтые жилеты» во Франции пострадали 54 журналиста.

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