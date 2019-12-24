Демонстранты, недовольные политической и экономической ситуацией в Ираке, во вторник вновь организуют масштабные акции протеста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Дейли стар».

Новое обострение обстановки, напоминает издание, наблюдается на фоне неудачных попыток согласовать кандидатуру нового премьер-министра страны: очередной срок выбора премьера истек в минувшие выходные.

Во вторник протестующие начали с раннего утра собираться на площади Тахрир в Багдаде. При этом недовольные расклеивали на стенах домов и на палатках плакаты с изображением кандидатов на пост премьера, перечеркнутые красной линией.

Также демонстранты занимали трассы на юге страны, улицы местных городов, блокировали доступ в школы, университеты и правительственные учреждения. Так, протестующие перекрыли дороги, ведущие в города Эн-Насирия, Эд-Дивания, Эль-Хилла, а также в Эн-Наджаф и Эль-Кут.

Таким образом, протесты не утихают, несмотря на целенаправленное похищение активистов и их убийства, за которые ООН возлагает ответственность на иракские военизированные группы.

Minval.az