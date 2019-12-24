В Тегеране опровергли информацию агентства Reuters о гибели 1500 участников акций протеста, охвативших различные города Ирана вслед за повышением цен на бензин.

Как сообщает «Анадолу», представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Рыза Зарифиян заявил, что информация Reuters не отражает действительности.

Зарифиян назвал данное сообщение «попыткой психологического давления» на власти Ирана, отметив при этом, что расследование обстоятельств гибели участников акций продолжается.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в Тегеране сообщило, что во время протестов в Иране погибли 1500 человек, в том числе 17 детей и 400 женщин.

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