Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

«В соответствии с событиями в мире может возникнуть необходимость в получении разрешения (на использовании ВС Турции в Ливии). Это полномочия парламента. Но по обстоятельствам такое решение может быть принято, это может быть и обучение военных, и гуманитарные миссии. Необходимые шаги мы будем оценивать и принимать», — сказал Калын журналистам.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Анкаре с такой просьбой.

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