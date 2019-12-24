Россия каждый год начинает прессовать Беларусь, «завинчивая гайки», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы», аудиоверсия которого размещена на сайте радиостанции.

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.

«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] правы», — сказал Лукашенко.

Minval.az