Российские военные создают в Сирии отдельное подразделение, в котором будут служить и местные жители, для охраны военных объектов в районах провинции Хасеке, оккупированных террористической организацией YPG/PKK.

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на местные источники, Россия, поддерживающая в Сирии режим Башара Асада, приступила к формированию подконтрольного ей подразделения в районе Амуде и городе Талль-Тамр на северо-востоке провинции Хасеке.

На первом этапе в состав «охранной роты» вошли 100 человек. При этом формирование будет состоять из 400 человек, подготовкой которых займутся террористы YPG/PKK.

Задача подразделения — защита военных объектов России в Талль-Тамре и Амуде, сопровождение российских сил.

Кроме того, Россия направила в указанные районы бронетехнику и вертолеты санитарной авиации.

Сообщается, что Россия в ближайшее время планирует расширить территорию своих военных объектов в Сирии.

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