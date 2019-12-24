Российско-турецкие экспертные консультации по Ливии состоялись в МИД РФ, стороны договорились содействовать скорейшему урегулированию кризиса в стране, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Российскую межведомственную делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, турецкую — заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал. По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране», — сообщил МИД РФ.

Minval.az