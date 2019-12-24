Суд общей юрисдикции Еревана принял решение о заключении под стражу племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, который был экстрадирован из Чехии на родину по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

«Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал санкцию на арест Нарека Саргсяна», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские экстрадировали Нарека Саргсяна из Чехии в Армению 21 декабря. Он был объявлен в розыск 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества. В его квартире при обыске были найдены оружие и наркотические вещества. Сотрудники Службы национальной безопасности также задержали близкого друга Нарека Саргсяна, у которого был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами.

Minval.az