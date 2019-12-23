Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в преддверии Рождества пожелал, чтобы в 2020 году Палестина обрела независимость в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Палестинское агентство новостей.

«Я приму участие в полуночной мессе вместе с нашим народом в Базилике Рождества Христова и миллионами верующих по всему миру, разделив надежду на то, что в 2020 году закончится оккупация и будет достигнута независимость государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в его послании.

Он также выразил надежду на то, что это государство «будет жить в полном согласии с нашими соседями в мире и безопасности».

Аббас добавил, что, «несмотря на страдания, несправедливость и притеснения», палестинцы намерены счастливо отметить Рождество и наступающий Новый год.

«И мы продолжим нашу мирную борьбу за справедливость, достоинство, свободу и статус государственности для нашего народа, чтобы жить в мире на своей земле и земле предков», — подчеркнул Аббас.

Minval.az