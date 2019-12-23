Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.

Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.