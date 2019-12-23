Президент Сирии Башар Асад дал привилегии компаниям из России, работающим в Сирии. Об этом решении сообщил глава МИД страны Валид Муаллем на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Президентом Башаром Асадом принято твердое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии, так как именно Россия благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина встала плечом к плечу с Сирией в борьбе с террором», — приводит агентство его слова.

Дипломат подчеркнул, что его государство намерено вывести торгово-экономическое сотрудничество на тот же уровень, на котором находятся взаимодействия Сирии и России в военной и политической сферах.

11 декабря глава американского министерства обороны Марк Эспер заявил, что США обеспокоены усилением военного присутствия России в Сирии и расширением российского влияния в ближневосточном регионе.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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